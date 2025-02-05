Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточки законопроектов 4220-IX и 4221-IX, обнародованы на сайте Верховной Рады Украины.

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