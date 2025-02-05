Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточки законопроектов 4220-IX и 4221-IX, обнародованы на сайте Верховной Рады Украины.
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Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточки законопроектов 4220-IX и 4221-IX, обнародованы на сайте Верховной Рады Украины.
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