Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского в эфире национального марафона.

К теме Зеленский объяснил, что означает "справедливый мир" для Украины и будет ли это победой

Что сказал Зеленский о возможных выборах в Украине

Зеленский отметил, что, в соответствии с Конституцией Украины, выборы президента и парламента не могут происходить во время военного положения. Поэтому пока единственным вариантом того, когда могут состояться выборы – после того, как закончится война.

Или нам надо менять законодательство. Одно изменение относительно президентских выборов, другое – относительно парламентских. Различные изменения, но во время военного положения этого не может быть,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что, согласно украинскому законодательству, когда заканчивается срок президентских полномочий, то пока не происходит новых выборов, президент продолжает выполнять свои обязанности.

"Все это прописано. Так же как с парламентом: и президент, и парламент является легитимной властью, пока не появится новый президент или новый парламент", – сказал глава государства.

Украинский лидер отметил, что в 2025 году, если Украина сможет получить окончание горячей фазы войны в сильной позиции, а также если у нашего государства останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, тогда можно думать об отмене военного положения, и парламент может выбирать и утверждать дату выборов.

Я имею в виду, что после того, как заканчивается военное положение, то ждать годы до выборов – не нужно,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский сказал, что партнеры Украины, в частности новоизбранный президент США Дональд Трамп, пытаются найти форматы окончания горячей стадии войны в Украине, чтобы вернуть мирный процесс, который приведет к отмене военного положения и, соответственно, выборов.

Украинский президент также отметил, что наше государство не пойдет на условия "сначала выборы – потом переговоры", если этого потребует российская сторона для начала переговоров о мире. Ведь Путин хочет только капитуляции нашего государства, что точно неприемлемо для Украины.