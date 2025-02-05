Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картки законопроєктів 4220-IX та 4221-IX, оприлюднені на сайті Верховної Ради України.
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Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картки законопроєктів 4220-IX та 4221-IX, оприлюднені на сайті Верховної Ради України.
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