Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту № 12032 на сайті Верховної Ради. Зазначається, що на початку січня цей законопроєкт підтримали 270 народних депутатів.

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Що змінить законопроєкт № 12032

Законопроєкт № 12032 пропонує надати дружинам і чоловікам військовослужбовців України право подати декларацію про відмову від іноземного громадянства при набутті українського громадянства.

Аналогічне право отримають чоловіки та дружини громадян України, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Також законопроєкт передбачає:

встановлення квоти для возз'єднання сім'ї : встановлено квоти імміграції для іноземців, які приїжджають до України для возз’єднання з військовослужбовцями;

: встановлено квоти імміграції для іноземців, які приїжджають до України для возз’єднання з військовослужбовцями; поновлення громадянства: другий із подружжя іноземців, які захищали Україну, зможе поновити українське громадянство.

У пояснювальній записці йдеться, що цей законопроєкт сприятиме реалізації права на громадянство для подружжя захисників України.