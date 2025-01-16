Що зміниться в бюджетному кодексі

Кошти фонду розподілятиме "Стратегічна інвестиційна рада при Уряді", яка за своїм складом фактично дублює Уряд, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Які структури об'єднають:

Дорожній фонд,

Фонд поводження з радіоактивними відходами,

Фонд розвитку водного господарства,

Фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації,

Фонд внутрішніх водних шляхів та інші субвенції,

Тепер усі видатки цих структур будуть об’єднані в єдиний фонд. Уряд отримає повноваження розподіляти ці кошти між різними напрямками.

На що вплинуть нововведення

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа роз'яснила, що ще зміниться внаслідок оновлення законопроєкту.

Зокрема, зміни передбачають: