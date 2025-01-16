Чому ГТС потрібно продати

Колишній голова адміністрації президента України Віктора Ющенка Віктор Балога заявив, що Україна має запропонувати США покупку української ГТС, повідомляє 24 Канал з посилання на нардепа.

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Віктор Балога Член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Якщо хочемо зберегти нашу газотранспортну систему – маємо продати її США. І чим скоріше ми це зробимо, тим більша ймовірність того, що залишимось із газом.

Балога наголошує, що Росія продовжить обстріл ГТС України. За його словами, атака 15 січня це лише пристрілка.

При всій справності сил ППО, збивати 100% ракет чи БПЛА, майже нереально, а значить будуть нові руйнування та рано чи пізно проблеми з постачанням газу. Тому не чекаємо нових обстрілів, а вже робимо американцям пропозицію,

– каже Балога.

На думку Балоги, як тільки українська ГТС стане американською, жодна ракета в неї не полетить. Як каже нардеп, достатньо буде і публічного інтересу до системи з боку адміністрації Білого дому.