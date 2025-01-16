Почему ГТС нужно продать

Бывший глава администрации президента Украины Виктора Ющенко Виктор Балога заявил, что Украина должна предложить США покупку украинской ГТС, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа.

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Виктор Балога Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Если хотим сохранить нашу газотранспортную систему – должны продать ее США. И чем скорее мы это сделаем, тем больше вероятность того, что останемся с газом.

Балога отмечает, что Россия продолжит обстрел ГТС Украины. По его словам, атака 15 января это лишь пристрелка.

При всей исправности сил ПВО, сбивать 100% ракет или БПЛА, почти нереально, а значит будут новые разрушения и рано или поздно проблемы с поставками газа. Поэтому не ждем новых обстрелов, а уже делаем американцам предложение,

– говорит Балога.

По мнению Балоги, как только украинская ГТС станет американской, ни одна ракета в нее не полетит. Как говорит нардеп, достаточно будет и публичного интереса к системе со стороны администрации Белого дома.