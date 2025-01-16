Чому відбувається перевірка транзакцій

Банкірка Катерина Рожкова уточнила що банк має право вимагати підтверджувальні документи та пояснення для перевірки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

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Катерина Рожкова Перша заступниця голови НБУ Якщо ти або ніде не працюєш, або там працюєш і в тебе офіційна зарплата мінімальна, в таких випадках банки дійсно зупиняють операції і вимагають пояснень і підтвердних документів.

Рожкова каже, що найчастіше перевірки стосуються тих громадян, які прагнуть приховати частину свого доходу. Наприклад, підприємці створюють ФОП, при цьому, використовуючи рахунок для фізосіб.

Так бізнесмен намагається заробити більше, і менше витратитися, так щоб мати більший прибуток, а держава хоче аби бізнесмен або бізнес та поділився до того рівня, до якого держава вважає, що він мусить поділитися. І в цьому постійний пошук справедливості,

– зазначила Рожкова.

За словами Рожкової, зараз в Україні великий дефіцит бюджету через витрати на оборону. Банкірка закликає українців сплачувати податки і підтримувати країну.