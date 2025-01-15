Відповідну інформацію у середу, 15 січня, оголосило Міністерство фінансів США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт американського уряду.

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Що відомо про введення нових санкцій

Згідно з оприлюдненою інформацією, санкції застосували до корпорації "Тактичне ракетне озброєння", "Воєнторгу", "Барнаултрансмаша", що випускає двигуни для БМП, Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії, Запорізької АЕС, а також виставкового центру "Патріот".

Крім вищезгаданого, до підсанкційного списку громадян додано кілька нових імен – Яків Антонов, пов’язаний із державною корпорацією "Атомфлот", Олексій Дмитрієнко, Владислав Ісаєв, пов'язаний із ЗАЕС, Олег Кірюшкін, який також має громадянство Німеччини, а також Клим Комаров та Олександр Козлов.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підтвердив цю інформацію, зазначивши, що новий санкційний пакет спрямований на посилення тиску на Росію через її агресію та порушення міжнародного права. Він зауважив, що низка пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака були враховані.

До списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини Росії, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів, майже 100 суб‘єктів. Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень,

– написав він.

За його словами, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій.