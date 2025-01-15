Нові санкції проти Росії та Білорусі

Санкції зокрема будуть накладені на добрива та інші агропродовольчі товари з Росії та Білорусі, пише 24 канал з посиланням на RMF FM.

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Очікується, що подібне рішення буде прийнято не одноголосно, а кваліфікованою більшістю, бо йдеться про торгівлю. Однак Угорщина чи Словаччина не матимуть права вето. І у такому випадку, мита повинні бути настільки високими, що імпорт цих продуктів має зупинитися.

До того ж Євросоюз вже запровадив мита на зернові та олійні культури з Росії та Білорусі. Це відбулося у травні 2024 року. Але мити впровадили не в рамках пакета санкцій.

Зауважте! Наразі Єврокомісія розглядає можливість розширення можливості ухвалення санкцій в обхід вимоги одностайності.

ЄС більше не хоче ухвалювати санкції одноголосно

Згідно з інформацією, у Брюсселі вважають, що країни ЄС досягли "стелі" щодо здатності ухвалювати рішення щодо санкцій одноголосно. І доказом цього є дедалі слабші санкційні пакети.

Крім того, Єврокомісія також хоче нанести удар по російському "тіньовому флоту". Йдеться про судна, які нелегально перевозять російську нафту.

Крім внесення більшої кількості російських суден до чорного списку (наразі до нього внесено 72 судна з 600 суден "тіньового флоту"), розглядаються також інші рішення. Наприклад, вимога пред'являти страховку на випадок розливу нафти.

Важливо! Такі рішення готують Данія, Польща та інші країни Балтійського регіону.