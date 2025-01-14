Які санкції хоче ввести ЄС

Зокрема, посилення обмежень може стосуватися російського СПГ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У Bloomberg є документ, де повідомляється про пропозицію заборону імпорту трубопровідного і скрапленого російського газу. Це рішення підтримують 10 країн: Ірландія, Польща, Румунія, Швеція, Данія, Фінляндія, Чехія і 3 країни Балтії.

Зверніть увагу! Вказані обмеження можуть бути введені лише за умови, що рішення підтримають усі 27 держав-членів ЄС. Відповідно, затвердження санкцій уже під питанням через позицію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як кінцеву мету необхідно заборонити імпорт російського газу і СПГ якомога швидше. Альтернативою повній забороні може стати поступове скорочення використання російського газу і СПГ, як це вже викладено в дорожній карті RePowerEU,

– наголошується в документі.

С початку повномасштабної війни в Україні, поставки з Росії у Європу сягнули 204 мільярдів доларів. Масштаби постачання значні. Загальні поставки викопного палива скоротилися, а от кількість поставок СПГ сильно зросла.

Російський флот танкерів СПГ має бути підданий цільовим санкціям, що забороняють стоянку і морські послуги на території ЄС,

– йдеться в підтверджувальному документі.

Зауважте! Обмежувальні заходи стосуватимуться саме російського тіньового флоту.