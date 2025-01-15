Новые санкции против России и Беларуси

Санкции в частности будут наложены на удобрения и другие агропродовольственные товары из России и Беларуси, пишет 24 канал со ссылкой на RMF FM.

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Ожидается, что подобное решение будет принято не единогласно, а квалифицированным большинством, потому что речь идет о торговле. Однако Венгрия или Словакия не будут иметь права вето. И в таком случае, пошлины должны быть настолько высокими, что импорт этих продуктов должен остановиться.

К тому же Евросоюз уже ввел пошлины на зерновые и масличные культуры из России и Беларуси. Это произошло в мае 2024 года. Но пошлины ввели не в рамках пакета санкций.

Заметьте! Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность расширения возможности принятия санкций в обход требования единодушия.

ЕС больше не хочет принимать санкции единогласно

Согласно информации, в Брюсселе считают, что страны ЕС достигли "потолка" по способности принимать решения по санкциям единогласно. И доказательством этого являются все более слабые санкционные пакеты.

Кроме того, Еврокомиссия также хочет нанести удар по российскому "теневому флоту". Речь идет о судах, которые нелегально перевозящих российскую нефть.

Кроме внесения большего количества российских судов в черный список (сейчас в него внесено 72 судна из 600 судов "теневого флота"), рассматриваются также другие решения. Например, требование предъявлять страховку на случай разлива нефти.

Важно! Такие решения готовят Дания, Польша и другие страны Балтийского региона.