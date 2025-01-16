Что изменится в бюджетном кодексе

Средства фонда будет распределять "Стратегический инвестиционный совет при Правительстве", который по своему составу фактически дублирует Правительство, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Какие структуры объединят:

Дорожный фонд,

Фонд обращения с радиоактивными отходами,

Фонд развития водного хозяйства,

Фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации,

Фонд внутренних водных путей и другие субвенции,

Теперь все расходы этих структур будут объединены в единый фонд. Правительство получит полномочия распределять эти средства между различными направлениями.

На что повлияют нововведения

Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа разъяснила, что еще изменится в результате обновления законопроекта.

В частности, изменения предусматривают: