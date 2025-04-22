Вручать повестку могут не только представители ТЦК, но и органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, передает 24 Канал.

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Как вручаются повестки

Во время мобилизации украинцы от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя ГПСУ.

Сам процесс проверки документов сопровождается фото- и видеофиксацией. Также уполномоченные лица ТЦК обязательно должны по просьбе военнообязанного показывать свои служебные удостоверения.

Повестка считается врученной только тогда, когда человек лично ее получил и поставил подпись.

С 18 июля 2024 повестки мужчинам могут присылать обычной почтой. Повестка может быть направлена через заказное почтовое отправление с пометками "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

В случае отказа от подписи, работник почты делает отметку "Адресат отказался", и письмо возвращается отправителю на следующий рабочий день.

Если адресат не явился в течение 3 рабочих дней для получения заказного письма, работник почты делает отметку "Адресат отсутствует по указанному адресу", и письмо возвращается отправителю на следующий день.

Если при доставке адресата нет дома, работник почты должен позвонить ему и оставить сообщение в абонентском ящике о поступлении письма.