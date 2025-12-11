Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о компромиссах?

Владимир Зеленский заявил, что по мнению американской стороны Украина должна отойти в Донецкой области, а Россия – не заходить на эти территории. Однако США не могут объяснить, кто в таком случае будет руководить там и обеспечит безопасность.

Лидер Украины услышал предложения США, и фактически через них России, по территориям. Зеленский сказал, что они "точно не в интересах Украины". Также он отметил, что любые решения по отводу войск должны быть паритетными.

Президент Зеленский подчеркнул, что вряд ли Украина примет такие предложения, но когда речь идет о компромиссе, он "должен быть справедливым".

Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины,

– добавил Зеленский.

По мнению украинского лидера, дальнейшее развитие ситуации в основном зависит от украинского войска. Речь идет о том, что оно способно сдержать и где может уничтожать оккупанта. Это влияет на дипломатическую конструкцию, резюмировал Зеленский.

Территориальные вопросы: последние заявления