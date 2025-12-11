Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди "Мадьяра".

Что атаковали дроны в России?

По данным СБС ВСУ, 11 декабря были атакованы два химзавода в России. Дроны ударили по предприятию "Акрон" в Великом Новгороде и "Дорогобуж" в Смоленской области.

На заводе под Новгородом изготавливали азотную кислоту, аммиак и аммиачную селитру. Они, как сообщил "Мадьяр" являются базовыми компонентами в производстве порохов и взрывчатых веществ для армии России.

Также отмечается, что завод "Дорогобуж" производит азотные кислоты, аммиак, нитроаммофоски, аммиачную селитру и другие материалы.

Досталось этой ночью и другим объектам критической, стратегической и военной инфраструктуры на болотах, в том числе одной из наливаек-НПЗ,

– добавил командующий СБС.

Били по врагу операторы 1-го отдельного Центра ССС вместе с подразделением "ГРАФ".

