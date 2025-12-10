Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно об атаке на Россию?

Вечером 10 декабря в по меньшей мере двух областях России объявили тревогу из-за угрозы ударов. В Воронеже россияне слышали взрывы и видели вспышки. После кое-где в городе пропал свет и возникли перебои с водоснабжением.

Взрыв в Воронеже во время атаки: смотрите видео

Как сообщил губернатор Воронежской области Гусев, российская ПВО якобы уничтожила воздушную цель возле города. Обломки, по его словам, повредили остекление и многоэтажку.

Последствия работы ПВО в России: смотрите видео

Также Гусев заявил о возгорании в результате падения обломков на объекте промышленности.

Мощные взрывы в Воронеже: смотрите видео

В то же время в Белгороде и в области тоже слышали взрывы. Там также якобы есть сбитие и повреждение частного дома и двух автомобилей в поселке Майский.

Громко в Белгороде во время атаки: смотрите видео

Местные жители жалуются на блэкаут и предполагают, что под ударом была ТЭЦ.

В российском минобороны уже подсчитали, что за три часа их ПВО якобы обезвредила 37 беспилотников. Большинство из них, а именно 25 БпЛА, в Брянской области. Также, мол, есть сбития в Калужской и Курской областях.

