Детали передает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Что известно об ударе по порту "Темрюк" и по терминалу сжиженного газа?

Как рассказали источники 24 Канала в СБУ, спецслужбе удалось успешно вывести из строя терминал по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк".

5 декабря беспилотники Службы поразили производственные мощности общества с ограниченной ответственностью "Мактрен-Нафта", которые пылали трое суток.

"Мактрен-Нафта" осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Терминал построили в 2008 году, он рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.

В результате прилетов начался масштабный пожар в резервуарном парке. Загорелись более 20 резервуаров из 30 имеющихся – каждый объемом по 200 квадратных метров.

А еще дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и сливо-наливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров.