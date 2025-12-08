Он участвует в обеспечении российской оккупационной армии. Впоследствии Генштаб ВСУ уточнил результаты поражения, передает 24 Канал.

Какие последствия поражения морского порта?

Инфраструктуру Темрюкского порта подразделения Сил обороны поразили в рамках снижения военно-экономического потенциала агрессора. Объект осуществлял отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов.

Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества.

Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около 20 железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря площадь возгорания составляла почти 1 000 квадратных метров.

Напомним, 5 декабря в Краснодарском крае прозвучало по меньшей мере 5 взрывов. На фоне атаки в местном аэропорту вводили временные ограничения на движение воздушных судов.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,

– отметили в Генштабе.

Что известно о других атаках на Россию?