Какие последствия атаки на Россию?

Украинские подразделения ночью нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода, в результате попадания удалось поразить установку низкотемпературной изомеризации. Масштабы ущерба уточняются.

Этот объект, мощностью 17.1 миллионов тонн нефти в год, относится к ряду крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Там изготавливают бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель.

Подчеркнем, что этот завод принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов, играя большое значение для экономики и логистики противника.

В СБС уточнили, что удар нанесли операторы 1-го отдельного центра СБС (трансформированного 14 отдельного полка БпАК) и 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" СБС во взаимодействии с другими частями Сил обороны.

Также поразили Алчевский металлургический комбинат, который производит комплектующие для снарядов по заказу Министерства обороны России, расположенный на временно оккупированной территории Луганской области.

Согласно обнародованной информации, в результате украинской атаки произошло попадание, после которого на этом объекте вспыхнул пожар. Точные результаты и степень ущерба пока неизвестны, детали по этому поводу уточняют.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,

– говорится в сообщении.

Что известно о предыдущих ударах по НПЗ?