Что известно о ночной атаке на Рязань?

Вечером 5 декабря в российской Рязани объявили тревогу из-за угрозы атаки дронов. Около 23:45 по местному времени первые взрывы прогремели в разных районах города.

По данным российский СМИ, над городом ПВО пытается сбивать воздушные цели. Местные публикуют видео со вспышками. Всего в городе слышали по меньшей мере 5 взрывов.

Предварительно, по данным Exilenova+, под атакой мог быть местный НПЗ.

В то же время взрывы также слышали в Воронеже. Отмечается, что там в результате атаки была повреждена линия электропередач.

