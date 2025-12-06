Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ SHOT.

Що відомо про нічну атаку на Рязань?

Увечері 5 грудня у російській Рязані оголосили тривогу через загрозу атаки дронів. Близько 23:45 за місцевим часом перші вибухи прогриміли у різних районах міста.

За даними російський ЗМІ, над містом ППО намагається збивати повітряні цілі. Місцеві публікують відео зі спалахами. Загалом у місті чули щонайменше 5 вибухів.

Атака дронів на Рязань: дивіться відео

Попередньо, за даними Exilenova+, під атакою міг бути місцевий НПЗ.

Наслідки нальоту дронів на Рязань: дивіться відео

Водночас вибухи також чули у Воронежі. Зазначається, що там внаслідок атаки було пошкоджено лінію електропередач.

Що нещодавно атакували в Росії?