Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС" та місцеві телеграм-канали. Також у мережі оприлюднюють кадри, на яких видно спалахи та загоряння.

Дивіться також Супутникові знімки підтверджують масштаби наслідків атак України на ВПК Росії, – "Схеми"

Що відомо про атаку на Краснодарський край?

Місцеві жителі повідомляють, що чули загалом близько 5 вибухів над вищезгаданими містами. З боку затоки було видно яскраві спалахи й чути звук мотора в небі. Наразі офіційної інформації про постраждалих немає.

Утім, є повідомлення про руйнування. Росіяни скаржаться на пошкодження елементів портової інфраструктури в Темрюку. На місці спалахнула пожежа. Пишуть, що там працюють спеціальні та екстрені служби.

Пожежа у Темрюку: дивіться відео

За попередньою інформацією, на об'єкті горить газовий резервуар. На тлі атаки в аеропорту Краснодара ввели тимчасові обмеження на виліт та посадку повітряних суден, росіяни пишуть про роботу ППО у регіоні.

Портова інфраструктура росіян уражена: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Які об'єкти у Росії були під ударом раніше?