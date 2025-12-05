Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС" та місцеві телеграм-канали. Також у мережі оприлюднюють кадри, на яких видно спалахи та загоряння.
Дивіться також Супутникові знімки підтверджують масштаби наслідків атак України на ВПК Росії, – "Схеми"
Що відомо про атаку на Краснодарський край?
Місцеві жителі повідомляють, що чули загалом близько 5 вибухів над вищезгаданими містами. З боку затоки було видно яскраві спалахи й чути звук мотора в небі. Наразі офіційної інформації про постраждалих немає.
Утім, є повідомлення про руйнування. Росіяни скаржаться на пошкодження елементів портової інфраструктури в Темрюку. На місці спалахнула пожежа. Пишуть, що там працюють спеціальні та екстрені служби.
Пожежа у Темрюку: дивіться відео
За попередньою інформацією, на об'єкті горить газовий резервуар. На тлі атаки в аеропорту Краснодара ввели тимчасові обмеження на виліт та посадку повітряних суден, росіяни пишуть про роботу ППО у регіоні.
Портова інфраструктура росіян уражена: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)
Які об'єкти у Росії були під ударом раніше?
Минулої ночі українські підрозділи атакували один із цехів виробництва "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї. Воно виготовляє базові компоненти для вибухових речовин. На об'єкті була пожежа.
Також тоді невідомі дрони вкотре атакували Орел, пролунало до 10 вибухів. У телеграм-каналах уже з'явилися відео з наслідками прильотів. Ймовірно, на них видно дим і загоряння біля місцевої ТЕЦ.
Ще раніше у Тамбовській області Росії спалахнула нафтобаза внаслідок атаки невідомих безпілотників. У мережі зазначали, що під ударом була Нікіфорівська нафтобаза АТ "Тамбовнафтопродукт" у Дмитрівці.