Поблизу місцевої ТЕЦ уже помітили дим. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про атаку на Росію?

За попередніми даними, російська ППО намагалася відбити атаку невідомих безпілотників. Зокрема, у північній і центральній частині міста Орел прогриміло до 10 вибухів.

Місцеві розповіли про гучні звуки, від яких "ледве не повилітали вікна", протягом 30 хвилин. Також люди бачили спалахи в небі.

Дрони атакують Орел на Росії: дивіться відео

Офіційної інформації про атаку наразі немає, однак росіяни вже звинуватили ЗСУ. За словами очевидців, дрони летіли низько.

У телеграм-каналах уже з'явилися відео з наслідками прильотів. Ймовірно, на них видно дим і загоряння біля місцевої ТЕЦ.

Пожежа на Орловській ТЕЦ: дивіться відео

(Обережно, 18+! Присутня нецензурна лексика)

Цікаво! Раніше Орловська ТЕЦ постраждала під час дронової атаки 31 жовтня. Тоді губернатор області Андрій Кличков заявив про падіння уламків на території підприємства. Минулося без постраждалих, але було пошкоджено обладнання.

Дим після атаки на Орел: дивіться відео

(Обережно, 18+! Присутня нецензурна лексика)

Окрім того, в ніч на 4 грудня на гучні звуки скаржилися мешканці Невинномиська Ставропольського краю. Над містом прогриміло щонайменше 6 вибухів.

Що раніше атакували в країні-агресорці?