Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, прокоментувавши нещодавній удар Сил безпілотних систем по ППО ворога. Там вдалося вибити низку цінних для окупантів ЗРК.

Де Росія нарощує ППО?

Як наголосив Світан, Силам оборони важливо вибивати ППО ворога, щоб робити тимчасові "коридори", по яких пролітають безпілотники та ракети. Дані про розміщення ворожих зенітних ракетних комплексів Україна, ймовірно, має за допомогою власних можливостей та допомоги від партнерів.

Вибиваємо 1 – 2 – 3 ЗРК на певних напрямках. Потім через цю ділянку запускаємо ракети та безпілотники, доки Росія не підніме винищувачі та не підтягне нові ЗРК,

– сказав Світан.

При цьому Росія не має можливості захистити напрямки з півдня через море. Тому там значно легше запускати безпілотники через море в напрямку Криму, Новоросійська, на Кавказ, Каспій тощо.

Також зараз окупанти посилено перекривають 3 російські області. Вони не хочуть допустити ударів по Москві.

Зараз посилюють ППО на Брянській, Курській та Бєлгородській області. Це – Московський напрямок. Посилюють до рівня Керченського моста та Москви. Важливо пробивати ці коридори,

– зауважив Світан.

Зверніть увагу! Сили оборони за три дні знищили три російські ЗРК на суму у 60 мільйонів доларів.

Вибухи в Росії: коротко