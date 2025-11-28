Сили безпілотних систем ЗС України повідомили, що операцію проводили у взаємодії зі ще кількома підрозділами, пише 24 Канал.
Дивіться також Сильні вибухи і багато пожеж: дрони атакували Саратов, Енгельс і Таганрог
Що відомо про ураження російських ЗРК?
Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати болючих ударів по російській системі ППО. Оператори FPV-дронів батальйону Asgard, який входить до 412-ї бригади Nemesis, у взаємодії з ГУР МО та 12 ОЦСП поцілили одразу в три дороговартісні зенітні комплекси ворога.
Пошкоджено ворожі "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Відомо, що саме ці системи є основними елементами російської протиповітряної оборони на оперативно-тактичному рівні.
У СБС зазначають, що знищення таких комплексів суттєво послаблює ворожу ППО та відкриває додаткові можливості для роботи українських сил як на передовій, так і в глибокому тилу противника.
Українські сили трощать техніку противника: дивіться відео
Про які ще втрати росіян нам відомо?
За добу 27 листопада українські сили ліквідували 1100 окупантів, 7 танків, 21 артилерійську систему та ще близько 50 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Генсек НАТО заявив, що Росія втрачає близько 20 тисяч солдатів щомісяця, а загальна кількість втрат за усю війну щонайменше мільйон осіб.
Українські військові ліквідували експериментальний літак Росії А-60 та А-100ЛЛ у Таганрозі. Видання Defense Express повідомило, що цей удар, ймовірно, поховав багаторічний проєкт Росії щодо програми літаків ДРЛВ.