Загальні втрати окупантів становлять 1 170 790. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога станом на 28 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 170 790 (+1100) осіб,
- танків – 11 380 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 643 (+15);
- артилерійських систем – 34 730 (+21);
- РСЗВ – 1 550 (+0);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 430 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63);
- крилатих ракет – 3 995 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 399 (+48);
- спеціальної техніки – 4 008 (+0).
Втрати ворога на 28 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія втрачає 20 тисяч військових щомісяця, окупувавши лише 1% територій України за рік.
В ніч на 26 листопада Сили оборони України вдарили по заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектовання до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах.
Також під ударом дронів був командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії ворога, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу росіян на Покровському напрямку.