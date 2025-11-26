Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Що відомо про уражені цілі в Росії?
Вночі 26 листопада Сили оборони України вдарили по заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія.
Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється,
– ідеться в повідомленні.
Командувач СБС ЗСУ зазначив, що за ударом по заводу "Прогресс" в Чебоксарах стоять воїни Сил безпілотних систем. "Мадяр" також показав кадри бойової роботи по ворожій військовій цілі.
Важливо! В Генштабі ЗСУ вказали, що завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.
Удар по російському заводу "Прогресс": дивіться відео
Увага! На кадрах присутня ненормативна лексика
Також дронами було уражено:
- в населеному пункті Василівка (тимчасово окупована територія (ТОТ) Запорізької області) командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії ворога,
- зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі,
- склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини,
- а також місце накопичення особового складу росіян на Покровському напрямку.