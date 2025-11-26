Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка актуальна статистика втрат Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • Особового складу – близько 1 168 550 (+980) осіб,
  • танків – 11 372 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 625 (+1);
  • артилерійських систем – 34 688 (+44);
  • РСЗВ – 1 549 (+0);
  • засобів ППО – 1 252 (+2);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 960 (+743);
  • крилатих ракет – 3 995 (+14);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 242 (+124);
  • спеціальної техніки – 4 007 (+1).

Втрати ворога на 26 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнав ворог останнім часом?

  • До слова, СБУ спільно із Силами безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ". Сталося влучання по інфраструктурі нафтотермінала, внаслідок чого пошкоджено нафтоналивні стендери та маніфольди, і по позиціях систем російської протиповітряної оборони С-300/С-400.

  • Крім того, спецпризначенці "Альфи" здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях.

  • За даними СБУ, у Покровську знищено башту промислового об'єкта, де розвідка зафіксувала розміщення російських кулеметних розрахунків, снайперів і операторів FPV.