Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Було важко дістатися: військовий експерт оцінив втрати ворога через масовану атаку по Таганрогу

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

Втрати ворога на 26 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, СБУ спільно із Силами безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ". Сталося влучання по інфраструктурі нафтотермінала, внаслідок чого пошкоджено нафтоналивні стендери та маніфольди, і по позиціях систем російської протиповітряної оборони С-300/С-400.

Крім того, спецпризначенці "Альфи" здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях.