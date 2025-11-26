Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка актуальна статистика втрат Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- Особового складу – близько 1 168 550 (+980) осіб,
- танків – 11 372 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 625 (+1);
- артилерійських систем – 34 688 (+44);
- РСЗВ – 1 549 (+0);
- засобів ППО – 1 252 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 960 (+743);
- крилатих ракет – 3 995 (+14);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 242 (+124);
- спеціальної техніки – 4 007 (+1).
Втрати ворога на 26 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат зазнав ворог останнім часом?
До слова, СБУ спільно із Силами безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ". Сталося влучання по інфраструктурі нафтотермінала, внаслідок чого пошкоджено нафтоналивні стендери та маніфольди, і по позиціях систем російської протиповітряної оборони С-300/С-400.
Крім того, спецпризначенці "Альфи" здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях.
За даними СБУ, у Покровську знищено башту промислового об'єкта, де розвідка зафіксувала розміщення російських кулеметних розрахунків, снайперів і операторів FPV.