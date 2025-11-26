Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова актуальная статистика потерь России?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- Личного состава – около 1 168 550 (+980) человек,
- танков – 11 372 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 625 (+1);
- артиллерийских систем – 34 688 (+44);
- РСЗО – 1 549 (+0);
- средств ПВО – 1 252 (+2);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 84 960 (+743);
- крылатых ракет – 3 995 (+14);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 242 (+124);
- специальной техники – 4 007 (+1).
Потери врага на 26 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери понес враг в последнее время?
К слову, СБУ совместно с Силами безопасности и обороны отработали по порту "Новороссийск". Произошло попадание по инфраструктуре нефтетерминала, в результате чего повреждены нефтеналивные стендеры и манифольды, и по позициям систем российской противовоздушной обороны С-300/С-400.
Кроме того, спецназовцы "Альфы" осуществили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях.
По данным СБУ, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведка зафиксировала размещение российских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.