Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова актуальная статистика потерь России?

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • Личного состава – около 1 168 550 (+980) человек,
  • танков – 11 372 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 625 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 688 (+44);
  • РСЗО – 1 549 (+0);
  • средств ПВО – 1 252 (+2);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 84 960 (+743);
  • крылатых ракет – 3 995 (+14);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 242 (+124);
  • специальной техники – 4 007 (+1).

Потери врага на 26 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери понес враг в последнее время?

  • К слову, СБУ совместно с Силами безопасности и обороны отработали по порту "Новороссийск". Произошло попадание по инфраструктуре нефтетерминала, в результате чего повреждены нефтеналивные стендеры и манифольды, и по позициям систем российской противовоздушной обороны С-300/С-400.

  • Кроме того, спецназовцы "Альфы" осуществили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях.

  • По данным СБУ, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведка зафиксировала размещение российских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.