К слову, СБУ совместно с Силами безопасности и обороны отработали по порту "Новороссийск". Произошло попадание по инфраструктуре нефтетерминала, в результате чего повреждены нефтеналивные стендеры и манифольды, и по позициям систем российской противовоздушной обороны С-300/С-400.