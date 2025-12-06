Война стала вызовом для каждого из нас: кого-то заставила изменить приоритеты, кого-то научила больше ценить, дала понять, что действительно важно. К сожалению, она коснулась не только взрослых, но и задела сердца маленьких украинцев.

Сегодня их детство проходит в укрытиях и под звуки взрывов. Они учатся различать дроны и ракеты, знают, что брать с собой в подвал и когда нужно обязательно прятаться. Но, пожалуй, тяжелее всего каждому ребенку дается разлука с родителями, которых у них забирает война.

В рамках проекта "Война. Любовь и терапия" 24 Канал пообщался с Анной Пикульской, которая вместе с трехлетним сыном Макаром, уже полтора года ждет с фронта мужа Александра. Она рассказала о том, как ребенок переживает разлуку с папой, а детский психиатр Анна Кушнир дала советы, которые помогут правильно объяснить ребенку все, происходящее.

Как война изменила жизнь супругов?

Анна и Александр вместе уже 6 лет, их общему сыну Макару в декабре исполнится три. Женщина отмечает, что они – обычная семья со своими счастливыми и сложными моментами. С самого начала отношений они мечтали о ребенке, долго его планировали, но случилось так, что Анна забеременела только в первые месяцы полномасштабного вторжения.

В феврале 2022 года Александр сразу хотел идти воевать, но беременность жены и появление желанного ребенка его остановили. Он решил сначала помочь Анне с малышом, убедился, что все будет хорошо, а тогда добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил.

"Мужчина пошел сам, обычным пехотинцем. Его не останавливали, не забирали в ТЦК. Он сказал, что уже побыл с сыном сколько мог, а теперь очередь кого-то другого. Это было трудно, потому что мы очень ждали этого ребенка", – добавила Анна.



Семья Пикульских / Фото предоставлено 24 Каналу

Александр сразу попал в Донецкую область, там воюет уже полтора года. Сегодня его подразделение стоит на Лиманском направлении. Жена признается, что за время на фронте общение с мужем существенно изменилось. Оно уже не такое радостное и непринужденное, каким было раньше.

"У нас есть договоренность – мы не жалуемся друг другу. Когда выходим на связь, то он не рассказывает, как ему трудно, а я не жалуюсь, что должна быть с ребенком сама", – добавила Анна.

Кроме этого, часто случается такое, что мужа может долго не быть в сети. Дни ожидания даются семье очень трудно. Особенно Анну болят ситуации, когда в их родном Киеве гремят взрывы. Тогда сразу хочется рассказать обо всем мужу, заручиться его поддержкой, но это не всегда возможно.

В такие моменты женщина находит утешение в ребенке. Она уделяет сыну все свое время, каждый день пытается чем-то его развлечь: водит в парки, на аттракционы, комнаты развлечений и признается – только когда Макар в садике, может высвободить эмоции и поплакать. А дальше все начинается снова. Анна всегда встречает ребенка с улыбкой и не показывает своих слез.



Макару Пикульскому в декабре будет 3 года / Фото предоставлено 24 Каналу

"Думает, что папа сбивает ракеты": что сын знает о войне?

Макару было полтора года, когда Александр начал служить. Мальчик тяжело воспринял этот факт, ведь привык к тому, что папа постоянно был рядом. Почти месяц он повсюду его искал: просыпался и бежал по комнатам, звал в гараже, ведь думал, что он там. Потом Макар немного привык, начал больше все понимать.

Сначала мы говорили ему, что папа на работе и будет там очень долго. А сейчас он знает, что началась война, на нас напали россияне, что они постоянно атакуют, поэтому папа пошел нас защищать. Даже во время обстрела ребенок сам говорит мне, что это стреляет Россия,

– рассказала Анна Пикульская.

Макар понимает, что папа их всех защищает. У него даже выработалась ассоциация, что Александр якобы сбивает ракеты, поэтому во время обстрелов мальчик часто просит маму не волноваться, потому что "папа быстро собьет все цели".

Периодически Макар спрашивает, почему папу не отпускают домой. Тогда Анна объясняет, что у него есть "строгий командир", который сейчас не может его отпустить. Пока такой ответ устраивает ребенка, но женщина понимает, что со временем объяснить все будет значительно сложнее.



Мальчик очень ждет своего папу / Фото предоставлено 24 Каналу

"Слова сына разрывали сердце": о видео, которое разлетелось по сети

Анна рассказывает, что пока пытается отвлекать ребенка. Например, забирает сына раньше из садика, чтобы он не видел, как другие папы приходят за своими детьми. Также она может пойти на другую площадку, если на ихней все вокруг играют с папами. Но с каждым днем делать это становится все труднее.

"Я очень сильно боюсь, что когда он подрастет, я уже не смогу ему сказать, что это строгий командир не пускает папу домой. Он уже скучает, когда видит других детей с родителями. И видео, которое разлетелось по сети, – это наша обыденность, с нами каждый день такое случается", – добавила женщина.

Как сын Анны и Александра реагирует на других детей с папами: смотрите видео

Она вспомнила, что во время прогулки на площадке Макар увидел две девочки, которые шли вместе с мамой и папой. Тогда он развернулся к маме и сказал: "А у меня нет папы...". Эти слова разрывают сердце Анны, ведь как бы она не пыталась объяснить сыну, что папа есть, просто он не рядом – это не всегда удается.

После ситуации на детской площадке – Анна успокаивала сына 40 минут. Со своей стороны она объясняла, что помощь на фронте этого человека или какого-то другого – сейчас не нужна, поэтому они пока могут быть рядом со своими детьми. Говорила, что, возможно, они приехали в отпуск, так же как когда-то приезжал его папа.



Семья Пикульских во время отпуска мужа / Фото предоставлено 24 Каналу

Сегодня Анна больше всего волнуется за то, что скоро сын перестанет верить ее словам и от этого ему будет еще труднее. Уже сейчас заметно, что мальчику очень не хватает мужского внимания.

"У нас большинство знакомых имеют полные семьи. Я ничего против них не имею, но просто вынуждена иногда избегать общения, потому что мой ребенок может, например, подойти к мужу подруги, и просто на него смотреть или проситься к нему на колени. Макар нуждается именно в мужской энергетике", – подчеркнула женщина.

Детский психиатр о проявлениях у детей, на которые стоит обратить внимание

Детский психиатр Анна Кушнир рассказывает, что за время войны обращений от родителей стало значительно больше. Иногда они приходят с другими симптомами, но в результате терапии становится понятно, что одним из факторов ухудшения состояния ребенка была тревога за папу, или злость, печаль из-за того, что он пошел служить.

С такими запросами обращаются родители детей от 3 лет. Подростки могут лучше скрывать свои эмоции, не всегда хотят что-то рассказывать, поэтому к ним нужен другой подход.

Анна Кушнир замечает, что есть очевидные проявления, такие как тревога, печаль, плач, страшные сны, злость, агрессия к детям, чьи родители не служат. Но не все всегда так явно. Бывает, родители сообщают о снижении успеваемости ребенка, грызении ногтей, сосании пальца, трудностях с концентрацией, повторяющихся движениях, страхе остаться без мамы.



Анна Кушнир работает с детьми от 0 до 18 лет / Фото предоставлено 24 Каналу

"Например, один из моих пациентов достаточно спокойно принял то, что папа будет служить. Мама его хорошо подготовила. Но когда он услышал, что погиб папин друг, который был у них в гостях, – это стало для ребенка очень стрессовым фактором. Он перенес эту ситуацию на себя", – добавила она.

Что говорить детям, у которых папа служит? Советы психиатра

Прежде всего важно подчеркнуть, что папа сделал так из-за большой любви. Он ни в коем случае никого не бросил, а пошел защищать свою страну. Стоит подбирать слова, исходя из возраста ребенка, но обязательно подчеркнуть, что даже на расстоянии они остаются одной семьей, просто некоторое время не смогут быть рядом.

Со своей стороны я всегда говорю пациентам, что очень благодарна их родителям, что они для меня герои. Ведь, бывает, дети думают, что если папа пошел служить, то он их не любит. Я убеждаю, что поступок отца – это наоборот свидетельство большой любви к ним,

– подчеркнула Анна Кушнир.

В этом смысле дети воспринимают все очень конкретно, особенно, когда говорим о малышах. Если они не видят папу возле себя, то начинают думать, что его просто нет. Итак, нужно не уставать подчеркивать, что папа есть, мы остаемся семьей и он приедет, как только представится такая возможность.

Важно создавать маленькие ниточки между папой и ребенком. Это может быть видеосвязь, голосовые сообщения, посылка или нарисованный рисунок, который отправят ему на фронт.

Иногда я сталкиваюсь с тем, что ребенок не хочет говорить с папой по видео. Один из мальчиков как-то признался моей коллеге, что избегает таких разговоров, потому что боится расплакаться перед мамой. Он видел, что маме сложно, чувствовал за нее ответственность, поэтому отказывался говорить с папой, чтобы не выдать своих эмоций,

– отметила Анна Кушнир.

В таких ситуациях надо объяснить ребенку, что любые эмоции являются нормальными. Ненормальная только ситуация, в которой мы оказались. Поэтому каждый может чувствовать разное: страх, отчаяние, гнев, грусть, но это не делает нас плохими или хорошими людьми. Это абсолютно нормальные и приемлемые чувства.



Макар Пикульский очень ждет отпуск папы / Фото предоставлено 24 Каналу

Кроме этого, психиатр советует не озвучивать детям детали войны, которые могут их травмировать или шокировать. Например, был случай, когда в начале полномасштабного вторжения ребенок услышал об изнасиловании, которые совершают россияне. Для его возраста это была лишняя информация, которая может сделать только хуже. Дети должны знать, что происходит, но без таких деталей.

Психиатр также заметила, что реакция ребенка может быть очень разной, но это абсолютно нормально. Она вспомнила случай, когда к ней обратилась семья ребенка, чья мама находилась в российском плену. Эта девочка была очень развита, патриотическая, много знала об истории, посещала организацию "Пласт".

Для нее разлука с мамой вылилась в злость на Россию, их преступления, а мамой она невероятно гордилась. Эти эмоции позволили ей пережить такой сложный этап и дождаться возвращения родного человека,

– добавила Анна Кушнир.

Зато у другой девочки, которая также переживала разлуку с мамой через службу, была совершенно другая реакция. Она закрылась в себе, не хотела ни с кем говорить. Служба мамы на фронте стала для нее травматическим событием. На фоне этого возникли различные соматические симптомы, которые требовали сессий с детским психотерапевтом.

"Папу не заменит никто": где семьям искать поддержку?

Психиатр подтверждает, что дети действительно могут болезненно реагировать на любые изменения, например, чувствовать себя израненными, когда видят полные семьи. Это стало еще одним современным вызовом. Она замечает, что каждую такую ситуацию надо рассматривать отдельно. Если ребенку действительно трудно, тогда можно искать поддержку у семей с похожим опытом.

К тому же для детей военнослужащих есть много мероприятий, сообществ, где можно интересно проводить время. Так малыш будет понимать, что он не единственный, у кого нет рядом папы. К сожалению, таких детей сейчас немало.

Семья маленького Макара изо всех сил пытается хоть как-то компенсировать папино отсутствие. Александр записывает ему голосовые, в них может пожелать сыну хорошего дня, похвалить за успехи, сказать, что им гордится. Когда его нет в сети, Анна включает эти записи. Так мальчик понимает, что папа о нем помнит и очень сильно его любит.

Сложилось так, что у меня все служат: муж, дедушка Макара, мой отчим. Но даже если они все есть дома, это все равно не заменит сыну папу. Он очень по нему скучает,

– подчеркнула Анна.

С возрастом становится только сложнее, возникает все больше ситуаций, в которых мама не может заменить мужа. Она хочет, чтобы Александр мог купать сына, играть с ним в футбол, возить на машине. Всего этого мальчику сейчас сильно не хватает.



Александр очень боится пропустить детство сына / Фото предоставлено 24 Каналу

Детский психиатр отмечает, что в таком случае стоит апеллировать к тому, какую важную работу делает папа, рассказывать об этом ребенку. Если просто замалчивать и делать вид, будто ничего не изменилось – это может иметь худшие проявления в будущем. Важно все проговаривать.

Если ребенок будет спрашивать, опасно ли это, то стоит без деталей сказать, что любая важная работа несет определенную опасность, но папа будет осторожен, потому что очень хочет вернуться в свою семью.

"Важно показывать ребенку свою уверенность. Как-то одна мама сказала мне, что ей очень непросто и она вынуждена прятать свои слезы. Но слезы – это нормально, просто надо объяснить ребенку, что за ними стоит. Чтобы он видел там не только отчаяние, но и веру в то, что папа вернется", – отметила Анна Кушнир.

У детей может быть обида на папу

Женщина признается, что Макар пока не понимает, что папа не может быть постоянно на связи. После определенного перерыва, когда Александр снова позвонил в семью, – мальчик отказался с ним говорить. Лишь на второй день он подошел к телефону и сказал: "Я тебя прощаю". Тогда все поняли, что случилось.

Макар воспринимает все на свою сторону. Думает, что Саша не хочет с ним говорить. Но когда мужчина приезжал в отпуск, то он проснулся посреди ночи и побежал его встречать. К счастью, когда сын видит папу вживую, то ему не нужно время, чтобы снова к нему привыкнуть,

– добавила женщина.

Психиатр подтверждает, что у детей действительно может сформироваться обида на папу, если он долго не выходит на связь, не приезжает. Все потому, что для них каждая игра, выступление в саду или любой праздник очень важны. От детей нельзя требовать альтруизма, поэтому недовольство или обиды могут появиться. Тогда важно дать им необходимую психологическую поддержку.

Специалист советует не уставать объяснять ребенку, что мы не выбирали войну, что это на нас напали, что папа делает важную работу. Но когда исчезнет этот стрессовый фактор, мужчина вернется домой, будет проходить реабилитацию – к ней может присоединиться вся семья. Ведь они также жили в ожидании, страхе, с постоянными тревогами и переживаниями, поэтому нуждаются в помощи.

Я очень хочу, чтобы все это закончилось. Сейчас нашему ребенку 3 года, но мы с мужем больше всего боимся, что он вернется, когда Макар уже пойдет в первый класс. Тогда момент, когда сын так нуждался в мужском присутствии, – будет потерян. Я не хочу, чтобы он думал, что у него нет папы, или что папа есть только по звонку,

– подчеркнула Анна Пикульская.

Как отец переживает разлуку?

Александру также очень болит эта ситуация. Он изо всех сил пытается держать связь с сыном, не жалуется и не жалуется, но Анна замечает, что ему очень трудно. Иногда у него появляется злоба на все, что происходит. Анна объясняет, что она по крайней мере может отвлечься, куда-то пойти, а муж такой возможности не имеет.

"Я слушаю его голоса и понимаю, что он очень устал. Саша, который ушел на войну, и Саша, который есть сейчас, – это уже разные люди. Когда он приехал в отпуск, то я ходила возле него, что-то рассказывала, а он сидел, будто и не слышал меня. Всегда нужно несколько дней, чтобы муж привык, понял, что он уже дома", – добавила она.



Весь отпуск Александр Пикульский проводит с сыном / Фото предоставлено 24 Каналу

Что дает силы тем, кто ждет?

Анна отмечает, что не чувствует зла или обиды на семьи, где мужчины дома. Впрочем просит людей быть внимательнее к чужим переживаниям. Например, ее ранят рассказы женщин, которые говорят об отдыхе со своими мужьями, акцентируют на том, как они проводят время с детьми, им помогают. От этого становится больно.

Несмотря на это, женщина никого не осуждает, говорит, что не имеет на это права. Она принимает все испытания, входит в положение мужа, не обижается, когда Александр может забыть о совместном празднике или важную дату, потому что главное, чтобы он вернулся домой живым и невредимым.

"Самое важное – это держать связь и быть поддержкой друг для друга. Без его голосовых, "кружочков" в телеграмме – я бы не выдержала. Постоянно включаю ребенку видео с ним, но Макар воспринимает все значительно труднее", – заметила Анна.



Анна Пикульская мечтает о мирном детстве своего сына / Фото предоставлено 24 Каналу

Сегодня ее спасает забота о сыне, будничные дела, очень хочется обычного общения с друзьями, где бы не акцентировали на том, что она переживает. Также большой поддержкой остается муж, который даже на расстоянии придает жене сил.

Он говорит мне: "Не волнуйся, у меня все нормально". И от этого немного легче. Но ведь я понимаю, какое там у них "нормально",

– подчеркнула Анна.

В завершение психиатр советует женам, которые ждут своих мужей, не забывать и о себе, ведь только счастливая мама сможет сделать таким ребенка. Сегодня именно на мамочках стоит важная задача – окутать своих детей любовью, принять все их эмоции и защитить.

И хоть как бы мы не относились к этой фразе, но время действительно лечит. После острого стресса, когда родитель идет служить, – наступает этап принятия. Далее важно дать ребенку стабильность: школу или садик, игры, прогулки – все то, что является для него привычным. Часто именно рутина становится для семьи необходимой опорой в моменты, когда земля уходит из-под ног.



В неполные 3 года мальчик знает, что такое война / Фото предоставлено 24 Каналу

Сегодня маленький Макар ходит в садик, изучает буквы и цифры и очень любит со всем помогать маме. Он, как и тысячи других украинских детей, не выбирали детство с Россией, и точно не хотели прятаться от ракет и скучать по родителям. Но даже это не мешает маленьким украинцам иметь большие сердца, которые уже с детства умеют радоваться, искренне любить и точно понимают ценность каждого прожитого дня и очередного голосового сообщения.