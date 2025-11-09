Война всегда меняет людей. Меняются представления о быте, ценности, безопасности и будущем. Однако также война обостряет чувства. Это о выдержке, поддержке и ежедневный выбор оставаться вместе, даже когда вокруг все меняется.

Во время войны может образоваться очень глубокая связь между двумя людьми в камуфляже, которые пытаются сохранить любовь, несмотря на грохот взрывов. Однако они всегда помнят, что во время боевого задания они – только собратья.

В проекте "Война. Любовь и терапия" 24 Канал поговорил с военным психологом Еленой Мороз, которая объяснила, почему любовь заслуживает место на фронте. В то же время Андрей Добрый, оператор роты РЭБ, старший солдат, и его жена Марина Плещеева, водитель роты РЭБ и солдат из 93 бригады "Холодный Яр", поделились своим опытом и рассказали, как им удается сохранять отношения.

Смотрите также Женщине не место на войне? Они здесь уже 10 лет – интервью с ветераном Екатериной Галушкой

Что самое трудное для пары военных? История Андрея и Марины

Андрей Добрый и Марина Плещеева познакомились 1 октября 2023 года на благотворительном забеге. На этот момент оба были волонтерами и помогали армии. Поэтому пара сразу нашла общие темы.

4 января 2024 года Андрей добровольно присоединился к армии, что планировал уже давно. 1 марта этого же года пара поженилась. Марина также раньше хотела служить, но из-за состояния здоровья и вопроса, куда именно идти, присоединилась к армии через два месяца.

Вот я и решила приобщиться сюда, к Андрею. Служба мужа стала одной из причин. До этого я уже жила в Краматорске и волонтеркой ездила на фронт,

– вспомнила она.

Пара служит в одной бригаде и роте, но в разных взводах. Андрей и Марина в шутку заметили, что самое трудное в отношениях – приготовить еду, на что не хватает времени. Все остальные проблемы и сложные ситуации пара проходит рядом. Обыденные вещи на войне кажутся не важными – ссоры из-за любых мелочей не имеют смысла на войне.

"Мы всегда поддерживаем друг друга, решаем сложные проблемы. За 2 года службы у нас было слишком много испытаний, как для 2 лет отношений. Самое сложное – это быт, все остальное мы проходим рука об руку", – сказала Марина.

Андрей и Марина на службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Пара добавила, что им гораздо легче находиться вместе, даже на войне. Марине сложно представить, через что проходит женщина, у которой служит муж, когда он выходит на боевое задание. Андрей и Марина имели такой период, пока женщина не присоединилась к войску. Это, по их словам, было самое тяжелое.

С какими запросами приходит пара военных к психологу?

Военный психолог рассказала, что пары военных довольно редко приходят на консультации, ведь физически не имеют возможности это сделать, находясь на фронте.

Даже когда они приезжают в отпуска и приходят к психологам – обычно не поднимают темы отношений. Есть запросы по поводу истощения, апатии, усталости или личные моменты.

Редко, когда пары военных приходят на семейные консультации. Обычно, отдельно. Однако не для того, чтобы поговорить об отношениях, а о чем-то личном. Они хотят выдохнуть от войны, а не от любви,

– подчеркнула она.

Марина и Андрей отметили, что самое страшное на войне – это потеря близкого человека, а не проблемы с отношениями. Пара понимает, что они могут погибнуть в любой момент.

С начала полномасштабного вторжения любые отношения претерпели изменения. В частности, здесь говорится и об отношениях двух военнослужащих.

"Самая частая проблема – будущее, когда они хотят семью, детей, но это не позволяет делать зона боевых действий. Ты на войне и как будто не можешь позволить себе жить дальше", – сказала Елена Мороз.

В гражданских отношениях люди привыкли находиться рядом. Когда это семья или отношения военнослужащих – это совсем другая динамика. Они живут общим – общей целью и задачей. Пара пытается строить будущее дальше.

Как поддерживать эмоциональную связь на фронте?

Военный психолог Елена Мороз отметила, что если пара служит вместе, она может найти хотя бы несколько часов в день, чтобы побыть вместе. Кроме дней службы, есть и дни отвода.

Например, есть пары, которые не находятся постоянно на передовой и имеют возможность арендовать квартиры. Такая практика распространена у многих военных.

Марина же заметила, что парам военных очень часто нельзя или не удается жить вместе. Однако ей и Андрею повезло – они оба проживают в доме.

Мы, например, имеем традицию – никогда не проживать день как последний, а перед сном вспоминать, что было интересного в течение жизни,

– подчеркнула военнослужащая.

Как пара поддерживает эмоциональную связь / Фото предоставлено 24 Каналу

Военный психолог заметила, что пары военных общаются всегда. У них не возникает вопросов, как именно общаться. Они находятся в одной среде и имеют одну жизнь на двоих.

"Она знает, когда у него боевые выходы, он – когда она занята или уставшая. Военная пара может договориться встретиться вечером после работы на определенное время. Однако, если кому-то из них не получается, потому что срочно появляется задача – вторая половинка не будет обижаться на это или думать, что ее разлюбили", – сказала она.

Военнослужащая Марина поделилась, что она с мужем научилась поддерживать контакт, когда кто-то из них выезжает на позиции. Пара постоянно держит связь.

Как только кто-то приезжает на позицию, подключается к Starlink и пишет во сколько примерно часов и с кем приедет. Так мы знаем, когда в случае чего можно написать или позвонить,

– подчеркнула она.

Андрей сказал, что технологии на войне очень быстротечны. В частности, появилось много беспилотников, которые постоянно летают над головами. Поэтому пара старается коммуницировать постоянно, насколько это возможно. В то же время понимают, что на войне связи может не быть долго.

Военнослужащий заметил, что когда жена едет с фронта домой в Харьков, он не меньше переживает за нее, нежели если бы жена вышла на позиции. Ведь любая область каждый день находится под угрозой российских атак.

Любовь на войне – особенная?

Психолог Елена Мороз убеждена, что война создает особый вид любви. Военные имеют более глубокую связь, потому что война меняет людей – показывает новые смыслы.

Иногда в паре, когда он не поднимает трубку или она избегает разговоров на какую-то тему, партнер начинает сомневаться в отношениях и любви.

На войне пары понимают, что их половинки могут быть истощенными, что им нужно выдохнуть. У них не возникает мыслей, что любимым наплевать на отношения, что он или она нашли других. Похожие моменты не влияют на их отношения,

– подчеркнула она.

Пара военнослужащих имеет совсем другие ценности. Прежде всего – ценность жизни и ценность быть сегодня со своим любимым человеком. Военные часто не хотят думать о завтра и любят сегодня, что бы ни случилось.

О ценностях военной пары / Фото предоставлено 24 Каналу

Мешают ли отношения выполнению боевых задач?

Военный психолог заметила, что если пара в армии имеет отношения "не на публику", тогда ни собратья, ни командование не будут иметь никаких претензий, а наоборот будут уважать этих людей.

В армии отношения должны быть вне службы. Пары понимают, что при подготовке или во время самого боевого выхода, любовь остается на потом,

– подчеркнула Елена Мороз.

Например, пара может снимать квартиру. Тогда как влюбленные они видятся, например, ночью, когда возвращаются с заданий. На службе же все общаются по-деловому, есть отношения военного и военной.

Если что-то происходит и пара ссорится, то перед боевым выходом кто-то из них может плавать в этих мыслях. Тогда командир может обратить внимание и сказать: "Включись!". Дело в том, что перед задачей человек должен быть в стабильном эмоциональном состоянии.

Военнослужащие Марина и Андрей разделяют такое мнение. Они отметили, что служба и отношения – это разные вещи.

Когда мы выходим на позиции, Марина идет впереди меня не как моя жена, а как солдат. Я не дергаю ее, не говорю быть осторожной. Она отвечает за свой сектор, я за свой. Это норма. Это эмоционально легче для всех. Если вы решили служить вместе и сознательно пошли на риск, надо понимать, что он будет всюду,

– отметил Андрей.

Пара добавила, что эмоциям на работе не место. У них нет чего-то вроде "я тебе помогу, потому что ты моя жена или муж", ведь это неправильно.

"Мы надели броню – мы выполняем задание и служим. Мы сняли броню – обнимаемся и отдыхаем", – подытожил Андрей.

Несмотря на усталость и опасность, отношения на войне доказывают: любовь – это не слабость, а часть выдержки. Для военных пар чувства становятся не бегством от реальности, а ее подтверждением – доказательством того, что даже в самые темные дни жизнь продолжается.

Они учатся любить без лишних слов, без лишних планов – просто сейчас, пока есть время, пока рядом человек, который понимает тебя без объяснений. Такие истории, как у Марины и Андрея напоминают: там, где нет места мелким обидам или иллюзиям, остается самое ценное – искренняя поддержка, доверие и желание беречь друг друга.