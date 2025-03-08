Еще десять лет назад образ женщины в армии оставался скорее исключением, чем нормой. Но война изменила все. Сегодня женщины служат во всех военных подразделениях, выполняют боевые задачи, командуют подразделениями, спасают жизни на передовой. Но готово ли общество воспринимать их службу на равных?

По официальным данным, по состоянию на начало 2025 года в Вооруженных силах Украины служит более 60 тысяч женщин, из которых около 20 тысяч находятся непосредственно на боевых позициях. Они выполняют ту же работу, что и мужчины, но общественные стереотипы до сих пор ставят под сомнение их способность.

В рамках проекта "Война. Любовь и терапия" 24 Канал поговорил с ветераном, боевым медиком, стратегическим коммуникационщиком Генштаба и менеджером в "Вернись живым" Екатериной Галушкой.

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Начало пути в армии

Когда в 2014 году в Украине началась война, Екатерина Галушка только оканчивала школу. В ее планах была студенческая жизнь, волонтерство и правозащитная деятельность. Девушка еще тогда имела активную жизненную позицию, занималась волонтерскими инициативами – участвовала в мониторинге судов и работы полиции, но однажды знакомство с волонтером Киевского военного госпиталя изменило ее путь.

Общение с ранеными военными дало ей понимание: за стенами госпиталя существует другой мир, полный историй борьбы и жертвенности. Это вызвало интерес к армии, который постепенно перерос в решение действовать. В 2019 году Екатерина присоединилась к "Вернись живым" и рассказывала истории тех, кто защищает страну. Среди них была история о женщине, которая после плена вернулась с телами погибших, чтобы их семьи смогли попрощаться.

"Эта история и стала точкой невозврата, в голове появилась мысль: "Если она смогла сделать невероятное, то почему бы не попробовать и мне?" – подумала Екатерина.

Решение присоединиться к Силам обороны Екатерина считает судьбоносным / Фото, предоставленное 24 Каналу

Далее была подготовка, и Екатерина почувствовала, что ее назначение в боевой медицине. Впоследствии стала военной, расширила свои интересы до стратегического мышления и информационных войн и в конце концов оказалась в штабе Главнокомандующего.

Такой путь для женщины в армии до сих пор воспринимается неоднозначно. Близкие поддерживали ее, но были и те, кто сомневался в правильности ее выбора. Однако для Екатерины главное – не предубеждение, а собственное осознание: если ты готова бороться, делай это, независимо от общественных ожиданий. Но стереотипы в отношении женщин на войне всегда были рядом.

"Ты женщина – ты отвлекаешь"

Одна из проблем, с которой Екатерина столкнулась, – это убеждение, что женщина в военном подразделении является фактором, который отвлекает мужчин и "нарушает дисциплину".

"Впервые это произошло в 2020 году, когда я приехала на передовую позицию, и мне сразу дали понять, что я не могу работать там, где должна была бы по своей специальности. Командир подразделения сказал, что я буду отвлекать бойцов, потому что среди них много молодых, одиноких ребят. Он просто не позволил мне находиться на ключевой позиции, где я должна была бы оперативно оказывать медицинскую помощь", – рассказала Екатерина.

В такой ситуации каждая секунда имеет значение и может стоить жизни раненого, а я должна была бежать полтора километра по окопчикам, потому что женщина.

Другая подобная ситуация произошла уже во время полномасштабного вторжения. Вместе с командой Екатерина должна была работать как часть эвакуационного экипажа – спасать раненых с передовой. Однако, когда командование узнало, что в группе есть женщина, приняли другое решение, "из заботы".

"Нас поселили в точке, которая была гораздо дальше от места эвакуации. Это означало, что мы должны были тратить дополнительные 15 минут на дорогу через город, который находился под постоянными обстрелами. Бойцы, которых надо было эвакуировать, вынуждены были самостоятельно добираться до точки сбора, что могло занимать несколько часов. Это были дополнительные потери времени, а значит – и человеческих жизней", – добавила медик.

Важно. Когда мы говорим о гендерных стереотипах, речь идет прежде всего о реальных проблемах во время военных операций. Подход к военнослужащим должен базироваться на их навыках и профессиональных качествах, а не на половой принадлежности.

Екатерина Галушка – боевой медик в "Госпитальерах" / Фото, предоставленные 24 Каналу

Борьба за право быть военной

Екатерина признается, что сначала ей было трудно противостоять авторитетным мужчинам, которые имели звание и считали свое мнение неоспоримым:

Первое время я просто молчала, соглашалась, просто плакала. Я не знала, как спорить с командиром, которому 40 лет, когда тебе 20. Но позже поняла, что нужно бороться. Я начала открыто высказывать свою позицию, порой даже жестко и с руганью. А главное – я показывала, что могу выполнять задачи не хуже любого мужчины: принимала любые вызовы, не отказывалась от поставленных задач. Пыталась показать, что несмотря на то, что я "женщина" в их представлениях, я готова делать свою работу.

Женщин часто "не видят" за призмой того, что они женщины. Увидеть в человеке его личность, умения, ум, навыки мешает фактор пола. К счастью, сейчас в украинских реалиях все меньше подобного, но будем откровенны – все еще иногда женщины должны прилагать гораздо больше усилий, чтобы достичь успеха в той или иной сфере. Тем более на войне. В этом контексте мы слышим, что женщины физически слабее, менее выносливые, более эмоциональные.



Фразы вроде "ты женщина, тебе еще рожать" являются абсолютно нормальными и считаются проявлением заботы. Однако, согласитесь, если женщина приняла для себя решение мобилизоваться, наравне с мужчинами защищает независимость государства, очевидно она понимает все последствия своих действий. И на самом деле подобные высказывания – не забота, а ограничение прав выбора. Мужчину не спрашивают, стоит ли ему идти на войну, потому что он еще может стать отцом. Так почему это должно быть аргументом для женщин?

Есть стереотип о том, что женщины слишком эмоциональны и не могут справиться со стрессовыми ситуациями. Со временем я научилась сохранять "холодную голову", когда все остальные паникуют. Но даже тогда, когда я проявляю эмоции, мне обязательно говорят, что я эмоциональная, – просто потому, что я женщина,

– отмечает Екатерина.

Псевдо Екатерины – "ООН" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Фактически, женщинам приходится бороться за свое право доказывать свою компетентность каждый раз, когда они проявляют человеческие эмоции.

А вот что касается физической подготовки, то следует понимать, что и у мужчин в армии она тоже отличается. И когда говорят, что женщины слабее, это скорее обобщение, чем правда. В то же время очевидно, что женщины и мужчины имеют разную физиологию. И вместо того, чтобы обвинять женщин в этом, стоит учитывать эти особенности и создавать условия, которые наоборот – облегчали бы выполнение долга.

Форма, которая не предусмотрена для женщин

Проблема не только в общественном восприятии, но и в реальных условиях службы. Женщины на фронте до сих пор вынуждены приспосабливаться к форме, созданной для мужчин. Бронежилеты, которые не подходят по размеру, отсутствие удобного снаряжения, даже банальные гигиенические вопросы – все это становится дополнительными испытаниями.

Броник – либо зависает, либо давит. Обувь – либо слишком большая, либо слишком мала. Но хуже всего – это когда тебя пытаются убедить, что это "мелочи". Хотя на поле боя удобство формы может означать разницу между жизнью и смертью,

– объясняет Екатерина.

Справочно. Только в прошлом году женскую летнюю полевую форму для ВСУ поставили на обеспечение. До этого всем женщинам выдавали только комплект мужского кроя и мужское нижнее белье. Мы уже молчим о средствах гигиены и понимании биологических моментов, касающихся женского тела. На практике женщинам приходится доказывать свой профессионализм вопреки ожиданиям. Когда военнослужащие требуют, чтобы их форма соответствовала физическим особенностям, – это не о том, что женщине не место в армии, потому что ей неудобно в форме или что ей природой не предусмотрено подобных функций. Это о том, что этих условий априори не было создано, когда их создавали для мужчин. Это то же, что заставить водолаза-разведчика идти отбивать штурм или вести артиллерийский бой в костюме водолаза.



Все до боли просто и очевидно: для того, чтобы выполнять те или иные задачи, условия следует адаптировать. Хотите создать условия, при которых женщины будут концентрироваться на эффективном выполнении задач, – позаботьтесь, чтобы в базовом комплекте/аптечке были тампоны, прокладки, обезболивающие. И да, женщины в основном сами об этом заботятся. Однако на ротациях купить средства гигиены в рандомный момент может быть непросто.

Презентация летней формы для женщин-военных / Фото АрмияInform

Война уничтожает всех: и женщин, и мужчин

Вопрос значительно глубже, чем кажется. Все те же физические особенности могут стать фактором, который будет определять влияние войны на военных женщин и мужчин – по-разному. Соответственно и механизмы реабилитации тоже должны быть созданы как для мужчин, так и для женщин. Очевидно, что на войне человек подвергается многим вызовам – стресс, тяжелые условия, риски для здоровья и жизни, потери.

Быть боевым медиком – это постоянный стресс. После каждого выезда я чувствовала, как накапливаются травмы – не только физические, но и психологические. Каждая эвакуация раненого, когда каждая секунда имеет значение, оставляет свой отпечаток. Чем тяжелее ранение, тем сложнее отрефлексировать этот момент,

– рассказала Екатерина.

Признается, что часто после эвакуаций чувствовала синдром самозванца: будто чего-то не умеет, что-то недоработала. Впоследствии девушка поняла, что постоянный стресс, постоянное пребывание в режиме готовности к действию, влияет не только на психологическое здоровье, но и физическую форму.

"Из-за истощения, интенсивного стресса и длительных ротаций у меня развилось временное бесплодие – месячных не было почти 9 месяцев. И это проблема, которую встречают многие женщины в Силах обороны", – добавила Екатерина.

Женщины военные нечасто готовы говорить обо всех проблемах, с которыми сталкиваются в армии. Опять же из-за предубеждения, из-за того, что они не могут показывать свои слабости. Потому что должны вдвое больше работать, чтобы никто не подумал, что женщина слабее, что война – это вредно для нее. Правда в том, что война вредит всем, независимо от пола. Говорить об этих проблемах важно. Стыдить женщин, обвинять в выборе – неправильно. Война разрушает здоровье и мужчин, и женщин. Учитывать особенности важно, но стыдить за них, преуменьшать героизм и их вклад – недопустимо.

Украинские военнослужащие уже давно доказали, что их вклад в победу такой же, как и мужчин / Фото, предоставленное 24 Каналу

Личная жизнь и отношения в военной среде

Еще один распространенный и нелепый стереотип, что женщины приходят в армию не ради службы, а чтобы найти себе мужчину. Это не просто ложное представление, но и обесценивание вклада женщин в защиту страны. На самом деле женщины в армии выполняют те же задачи, что и мужчины, проходят такие же учения, несут такие же риски и берут на себя такую же ответственность. Идея о том, что их мотивация ограничивается личной жизнью, полностью игнорирует реальность военной службы.

Часто те, кто распространяет этот стереотип, забывают, что армия – это не только фронт и боевые задачи, а еще и сообщество людей, которые проходят через чрезвычайно сложные испытания вместе. Именно в таких условиях формируется сильная связь между людьми. И если кто-то находит любовь на войне, это не должно вызывать осуждение. Наоборот – это естественно, ведь в таких экстремальных условиях люди лучше понимают друг друга, а отношения, построенные на взаимоподдержке в таких сложных обстоятельствах, могут быть крепче, чем в гражданской жизни.

Жизнь в армии – это не только служба, но и карьера, и, как любая другая работа, она влияет на личную жизнь. В армии из-за постоянных ротаций трудно построить отношения с человеком из гражданской среды. Я, например, не представляю себе отношений с мужчиной, который не понимает ценности военной службы,

– отмечает Екатерина.

Обвинения женщин в том, что они "ищут мужчин" в армии – это о двойных стандартах. Ведь мужчины-военные, которые строят отношения во время службы, не сталкиваются с таким осуждением. Для них это воспринимается как естественная часть жизни. Почему же тогда, когда речь идет о женщинах, этот процесс становится объектом критики?

Означает ли равенство обязательную мобилизацию

В последнее время дискуссии о всеобщей мобилизации женщин стали более острыми. Некоторые считают, что равенство предполагает одинаковые условия для всех. Однако сами военные женщины отмечают: вопрос не в том, чтобы всех заставить служить, а в том, чтобы наконец признать их вклад без дополнительных объяснений.

Равенство – это не только об обязанности. Это об уважении. Почему мужчину в военной форме автоматически воспринимают как героя, а женщину – как кого-то, кто просто "помогает"?

– спрашивает Екатерина.

При этом девушка обращает внимание, что Украина уже имеет исторический опыт периодических войн, и обществу следовало бы извлечь из этого уроки. Она приводит в пример систему оборонной подготовки в Израиле.

"Мне очень нравится концепция Израиля, где после базовых учений каждый гражданин может пройти подготовку по своей специальности, которая ему подходит. Каждый переходит в резерв, и когда начинается масштабирование боевых действий, каждый человек уже имеет закрепленное место. Это позволяет быстро мобилизовать профессионально подготовленных людей."

Общая подготовка населения не означает автоматическое отправление всех на фронт, однако создает эффективный резерв. Впрочем, украинское общество пока не готово к таким изменениям из-за глубоко укоренившихся стереотипов.

Было бы хорошо, если бы все имели равные возможности и знания еще до начала войны, а не искали способы научиться всему в экстренных условиях. Но общество пока не готово принять обязательную военную подготовку для женщин наравне с мужчинами,

– считает Екатерина.

Несмотря на это, женщины в украинской армии уже доказывают свою профессиональность и способность наравне с мужчинами. И хотя вопрос всеобщей мобилизации остается открытым, практика показывает, что роль женщин в Вооруженных силах растет – независимо от законодательных решений.

Екатерина также является стратегическим коммуникационщиком Генштаба и менеджером в "Вернись живым" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Почему женщины в армии реже становятся символами героизма?

Когда речь заходит о героях войны, чаще всего мы слышим имена мужчин. Но рядом с ними воюют, рискуют жизнью и гибнут женщины. Почему же они меньше присутствуют в публичном пространстве?

"Когда погиб мой побратим, о нем написали все. О женщине-медике, которая вытаскивала раненых под тем самым обстрелом, вспомнили в последнем абзаце. Почему? Потому что женщина? Потому что ее работа – это "естественно"?" – делится своими размышлениями Екатерина.

Время менять подход. Время признавать, что женщины в армии – не исключение, а равноправная часть боевого братства. Время героизировать не только отдельных лиц, а всю их работу, их отвагу, их право быть теми, кем они есть – военными, защитницами, героями.

Война – это вызов для всего общества. Равенство в ответственности – это не только о мобилизации, но и о равенстве возможностей в армии. Женщины уже доказали свою эффективность на поле боя. Возможно, теперь дело за государством и обществом – окончательно закрепить этот новый стандарт, чтобы женщины вели войну только против врага, а не с бессмысленными, устаревшими предубеждениями.