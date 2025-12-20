Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Олега Кипера в его телеграм-канале.
Какова ситуация в Одесской области после атак моста возле Маяков?
Олег Кипер отметил, что враг непрерывно продолжает обстреливать нашу Одесскую область, но местные власти делают все, чтобы люди были в безопасности, а транспорт и логистика работали.
Движение гражданского автотранспорта по мосту (вблизи Маяков – 24 Канал) не останавливалось: даже во время воздушных тревог мы организовали безопасный переезд людей, эвакуацию автобусов и легковых транспортных средств, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом,
– отметил глава ОВА.
Он подчеркнул, что ГСЧС, полиция, специальные и коммунальные службы работали над каждым маршрутом, а значит альтернативные переезды и переправы уже организованы.
Кипер отметил, что в ОВА понимали, что подобные массированные атаки по транспортной инфраструктуре региона могут произойти, поэтому власти и военное командование учли все возможные критические сценарии.
"В южных районах Одесской области сформирован двухнедельный запас лекарств, который постоянно пополняется и предоставляется больницам. Также обеспечено достаточное количество продуктов питания и горючего. В банкоматах есть наличные средства. Пенсии доставляются людям вовремя", – отметил Олег Кипер.
Также, по словам начальника Одесской ОВА, были подготовлены транзитные коридоры, проведены переговоры с украинскими и международными перевозчиками. Как следствие, около 200 пассажиров, которые находились в автобусах на направлении Измаил, были переправлены альтернативными маршрутами, во избежание транспортного коллапса на границе.
Мост будет восстановлен, дополнительно сделаем альтернативные переезды и наладим переправы. Может быть неудобно, не так комфортно, но несмотря на попытки врага все будет работать и полностью восстановлено, и для этого привлечены все силы и средства,
– резюмировал Кипер.
Как будет происходить логистика на Юге Украины после ударов по Одесской области?
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что после атаки на мост в районе Маяков в Одесской области фокус его работы сосредоточен на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины.
"Вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками сразу перешли к разработке других путей движения. Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением. Перенаправление осуществляется с учетом ситуации безопасности и пропускной способности дорожной сети", – написал Кулеба.
Также, по словам вице-премьера, параллельно продолжается координация с Молдовой, прорабатываются транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины.
Отдельно в Минразвития отметили, что вблизи населенного пункта Маяки приостановлено движение по трассе "Одесса – Рени". Это означает, что движение к пунктам пропуска и к населенным пунктам в западной части Одесской области пока не осуществляется.
Сейчас движение перекрыто, в частности, к таким пунктам пропуска:
- "Паланка – Маяки – Удобное"
- "Рени – Джурджулешты"
- "Табаки – Мирное"
- "Виноградовка – Вулканешты"
- "Малоярославец – Чадыр-Лунга 1"
- "Августовское – Бессарабьяска"
- "Новые Трояны – Чадыр-Лунга"
- "Староказачье – Тудора"
- "Орловка – Исакча"
Для грузовиков и автобусов пока доступны:
- "Мамалыга – Кривая"
- "Сокиряны – Окница"
- "Росошаны – Бричень"
- "Могилев-Подольский – Отач"
Эти пункты пропуска расположены в Черновицкой области и Винницкой области. На них Система єЧерга работает на выезд из Украины как для грузовых автомобилей, так и для автобусов.
В связи с ограничением движения на указанных направлениях сейчас наблюдается перегрузка пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" на границе с Молдовой в Винницкой области,
– говорится в сообщении Минразвития.
Там также отметили, что пункты пропуска работают в штатном режиме, однако движение к ним пока ограничено.
Что известно об ударах России по мосту возле Маяков?
18 декабря российский беспилотник попал в автомобиль на мосту возле Маяков в Одесском районе, в результате чего пострадала гражданская семья. Из-за российской атаки женщина погибла, а ее дети – находятся в больнице.
Позже председатель Одесской ОГА сообщил, что россияне уже трижды атаковали этот участок. Чиновник также попросил водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана, что возле села Маяки.
Вражеские обстрелы по транспортной инфраструктуре региона продолжились и 19 декабря. По данным эксперта по системам радиоэлектроники и связи Сергея Бескрестнова "Флеша" по мосту в Маяках прилетело 10 "Шахедов", а днем – баллистика, причем заряд был кассетный.
Сейчас украинское правительство срочно ликвидирует последствия российского обстрела основного моста, соединяющего Одессу и Измаил.