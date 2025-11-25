Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Что известно об атаке на Россию?

Бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае.

По данным источников, произошло попадание по инфраструктуре нефтетерминала, в результате чего повреждены нефтеналивные стендеры и манифольды, и по позициям систем российской противовоздушной обороны С-300/С-400.

Предварительно, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы. Во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре.

На видео видно неоднократные попадания ракет комплекса "Панцирь" в жилые дома. Известно, что порт "Новороссийск" является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота.

СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России, которыми она финансирует войну против Украины, а также ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Какие другие детали атаки известны?