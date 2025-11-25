Впрочем, в результате обстрела есть погибшие, раненые и значительные разрушения. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Актуально В Таганроге после массированной атаки пылает, вероятно, аэродром: россияне предполагают потерю самолета
Что известно об атаке дронов на Россию?
По данным российского Минобороны, в период с 23:00 24 ноября до 07:00 25 ноября российская ПВО якобы перехватила 249 украинских дронов над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской и Липецкой областями.
Неприятную ситуацию создали беспилотники в Таганроге и населенных пунктах Неклиновского района. Там ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов после атаки БпЛА.
Губернатор Юрий Слюсар сообщил о трех погибших: один человек умер во время атаки, еще двое – в больнице от полученных травм. По меньшей мере десять жителей получили ранения.
Также в городе повреждены несколько многоквартирных и частных домов, здание местного колледжа, промышленные объекты и детский сад. Кроме того, зафиксирован пожар в промзоне и возгорание частного дома в районе Петрушино.
Интересно! Местные жители сообщают о взрыве и пожаре вблизи взлетной полосы ТАНТК им. Бериева – предприятия, производящего специальную авиатехнику.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ночную атаку "одной из самых массированных" за время полномасштабной войны. По его словам, в регионе шесть человек получили ранения. Известно о повреждении по меньшей мере 20 домов в пяти муниципалитетах.
В Новороссийске повреждения получили по меньшей мере семь многоквартирных и несколько частных домов.
Сообщается, что одна из ракет российской ПВО попала в высотный дом, расположенный примерно в 700 метрах от воинской части. Есть по меньшей мере один пострадавший.
В Геленджике поврежден ряд частных домов, один местный житель госпитализирован.
К тому же в Туапсе загорелась кровля многоквартирного дома, пожар удалось локализовать.
Какие последствия предыдущих атак и взрывов в России?
23 ноября в Краснодарском крае России произошли взрывы после атаки неизвестных беспилотников. Ударам подверглись районы Анапы и Новороссийска, где, по предположениям, могла пострадать база Черноморского флота.
Перед взрывами в регионе включали сирены, а в аэропортах Краснодара и Геленджика временно действовали ограничения.
В ночь на 24 ноября новая волна дронов атаковала территорию России. В Кстове Нижегородской области прозвучало по меньшей мере десять мощных взрывов. Именно в этом городе расположены НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимическое предприятие "СИБУР-Кстово".
Также беспилотники ударили по Шатурской ГРЭС в Московской области, что привело к пожару и перебоям с теплоснабжением. Тогда Минобороны врага заявило о сбитии 75 дронов в разных регионах.