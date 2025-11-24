Ночью жители Кстово жаловались на взрывы, а Нижегородский аэропорт закрывали в целях безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Что известно об атаке дронов на Кстово?

По словам Андрющенко, в период между 01:00 и 03:00 Кстово было под массированной атакой украинских дронов. В городе слышали по меньшей мере 10 взрывов.

Вероятной целью атаки были НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимический завод "СИБУР-Кстово". Оба объекта ранее оказывались под ударами Украины.

Справка: Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол, ряд углеводородных фракций, а также компоненты для взрывчатки. "ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез" – это один из ведущих НПЗ России. По данным журналистов, НПЗ является важным для обеспечения Московского региона. Установленная мощность первичной переработки нефти составляет около 17 миллионов тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований продуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, парафины и тому подобное.

Также взрывы раздавались в Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Громко было и над Донецком, Мариуполем и приазовской частью Запорожской области.

Как бахкало в Кстово ночью: смотрите видео

Между тем в российском минобороны заявили, что ночью тамошняя ПВО обезвредила 93 украинских беспилотника:

45 – над Белгородской областью;

9 – над Краснодарским краем;

7 – над Нижегородской областью;

4 – над Воронежской областью;

20 – над акваторией Черного моря;

8 – над акваторией Азовского моря.

Каковы последствия последних ударов по России?