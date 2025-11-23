Работу приостанавливал аэропорт Жуковский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно об атаке на Московскую область?
В Шатуре Московской области сообщают об атаке дронов. Под ударом оказалась ГРЭС.
Это тепловая электростанция мощностью 1500 мегаватт. Это одна из старейших электростанций в России, которую основали в 1920 году. Она обеспечивает энергией и теплом Московскую область.
Предварительно горит узел выдачи мощности ГРЭС. Местные публикуют яркие видео.
Временно приостанавливал работу аэропорт Жуковский.
Российское минобороны заявляет о сбитии 75 дронов:
- 36 – над акваторией Черного моря
- 9 – в оккупированном Крыму
- 7 – в Брянской области
- 4 – в Воронежской области
- 3 – в Краснодарском крае
- по 2 – в Смоленской и Московской областях
- по 1 – в Белгородской и Рязанской области.
Дроны могли атаковать базу Черноморского флота России
Неизвестные дроны атаковали Краснодарский край России. Взрывы прогремели в Анапе и Новороссийске. Вероятно, под ударом могла оказаться база Черноморского флота.
Местные жители рассказывали, что у них дрожали окна. Перед этим в регионе раздавались сирены Также ограничения действовали в аэропортах Краснодара и Геленджика.