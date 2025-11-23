Работу приостанавливал аэропорт Жуковский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Смотрите также "Затрещали стекла": в российской Сызрани дроны атаковали местный НПЗ

Что известно об атаке на Московскую область?

В Шатуре Московской области сообщают об атаке дронов. Под ударом оказалась ГРЭС.

Это тепловая электростанция мощностью 1500 мегаватт. Это одна из старейших электростанций в России, которую основали в 1920 году. Она обеспечивает энергией и теплом Московскую область.

Предварительно горит узел выдачи мощности ГРЭС. Местные публикуют яркие видео.

Дроны атаковали ГРЭС в Московской области: смотрите видео

Момент удара по ГРЭС в Шатуре: смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)

Пожар на ГРЭС в Московской области: смотрите видео

В Московской области горит ГРЭС после атаки дронов: смотрите видео

Временно приостанавливал работу аэропорт Жуковский.

Российское минобороны заявляет о сбитии 75 дронов:

36 – над акваторией Черного моря

9 – в оккупированном Крыму

7 – в Брянской области

4 – в Воронежской области

3 – в Краснодарском крае

по 2 – в Смоленской и Московской областях

по 1 – в Белгородской и Рязанской области.

Дроны могли атаковать базу Черноморского флота России