Роботу призупиняв аеропорт Жуковський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також "Затріщали шибки": у російській Сизрані дрони атакували місцевий НПЗ

Що відомо про атаку на Московську область?

У Шатурі Московської області повідомляють про атаку дронів. Під ударом опинилася ГРЕС.

Це теплова електростанція потужністю 1500 мегават. Це одна з найстаріших електростанцій у Росії, яку заснували у 1920 році. Вона забезпечує енергією і теплом Московську область.

Попередньо горить вузел видачі потужності ГРЕС. Місцеві публікують яскраві відео.

Дрони атакували ГРЕС у Московській області: дивіться відео

Момент удару по ГРЕС у Шатурі: дивіться відео (увага, присутня лайка!)

Пожежа на ГРЕС на Московщині: дивіться відео

У Московській області горить ГРЕС після атаки дронів: дивіться відео

Тимчасово призупиняв роботу аеропорт Жуковський.

Російське міноборони заявляє про збиття 75 дронів:

36 – над акваторією Чорного моря

9 – в окупованому Криму

7 – у Брянській області

4 – у Воронезькій області

3 – у Краснодарському краї

по 2 – у Смоленській та Московській областях

по 1 – у Бєлгородській і Рязанській області.

Дрони могли атакували базу Чорноморського флоту Росії