Роботу призупиняв аеропорт Жуковський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про атаку на Московську область?

У Шатурі Московської області повідомляють про атаку дронів. Під ударом опинилася ГРЕС.

Це теплова електростанція потужністю 1500 мегават. Це одна з найстаріших електростанцій у Росії, яку заснували у 1920 році. Вона забезпечує енергією і теплом Московську область.

Попередньо горить вузел видачі потужності ГРЕС. Місцеві публікують яскраві відео.

Дрони атакували ГРЕС у Московській області: дивіться відео

Тимчасово призупиняв роботу аеропорт Жуковський.

Російське міноборони заявляє про збиття 75 дронів:

  • 36 – над акваторією Чорного моря
  • 9 – в окупованому Криму
  • 7 – у Брянській області
  • 4 – у Воронезькій області
  • 3 – у Краснодарському краї
  • по 2 – у Смоленській та Московській областях
  • по 1 – у Бєлгородській і Рязанській області.

Дрони могли атакували базу Чорноморського флоту Росії

  • Невідомі дрони атакували Краснодарський край Росії. Вибухи пролунали в Анапі та Новоросійську. Ймовірно, під ударом могла опинитися база Чорноморського флоту.

  • Місцеві жителі розповідали, що у них тремтіли вікна. Перед цим у регіоні лунали сирени Також обмеження діяли в аеропортах Краснодара та Геленджика.