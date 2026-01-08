Про це свідчать оновлені дані від DeepState, деталі передає 24 Канал.
Яка ситуація на Сумщині?
Аналітики поінформували, що ворожа армія змогла окупувати населений пункт Андріївка Хотінської громади в Сумській області.
Зазначимо, що ще 5 січня речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий повідомляв Суспільному, що село перебувало під контролем ЗСУ.
Карта фронту на Сумщині: дивіться мапу DeepState
Окрім того, російські окупаційні війська дистанційно мінують село Грабовське в Сумській області. За даними місцевих джерел, ворог намагається перетворити Грабовське на укріплений форпост. Для цього активно застосовуються FPV-дрони, якими здійснюються розвідка, скидання боєприпасів та дистанційне мінування території навколо села.
Головні новини з фронту
На Харківщині ЗСУ продовжують зачистку Куп'янська від російських окупантів. У місті залишилося менше сотні ворогів, які переважно ховаються в підвалах та ізольовані.
Наприкінці грудня 2025-го бійці підрозділу "Братство" (ГУР МОУ) провели успішний глибокий рейд на Запорізькому напрямку в районі Каховського водосховища. Полонені окупанти надали важливі дані про вразливі місця ворожої оборони.
Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали точних ударів FPV-дронами по об'єктах окупантів на Донеччині: знищено логістичний склад у Селидовому, склад боєприпасів у Гірному та пункти управління БпЛА в Покровському районі.