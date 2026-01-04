Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері Суспільного.

Яка ситуація зараз на Сумщині?

Віктор Трегубов пояснив, що російська армія на Сумщині використовує переважно FPV-дрони.

Росіяни туди влізли, проводять дистанційне мінування, щоб запобігти контратакам українців. Мені здається, що вони планували йти далі, наступати на Сумщину, але не вийшло,

– зазначив він.

За словами військового, ворог намагається створити з Грабовського "невеликий форпост", хоча село розташоване безпосередньо на кордоні.

Віктор Трегубов додав, що в росіян були спроби "прощупувати" кордон і в інших місцях: деякі з них розташовані достатньо далеко від Грабовського.

Мені здається, це була спроба росіян "прощупати" Сумщину, пробити ще і на південній ділянці. Там близько двох тижнів тому російські війська почали активно перти,

– підсумував він.

Що сталося в Грабовському?