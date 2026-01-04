Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Суспильного.
Какая ситуация сейчас на Сумщине?
Виктор Трегубов объяснил, что российская армия на Сумщине использует преимущественно FPV-дроны.
Россияне туда влезли, проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали идти дальше, наступать на Сумщину, но не получилось,
– отметил он.
По словам военного, враг пытается создать из Грабовского "небольшой форпост", хотя село расположено непосредственно на границе.
Виктор Трегубов добавил, что у россиян были попытки "прощупывать" границу и в других местах: некоторые из них расположены достаточно далеко от Грабовского.
Мне кажется, это была попытка россиян "прощупать" Сумщину, пробить еще и на южном участке. Там около двух недель назад российские войска начали активно переть,
– подытожил он.
Что произошло в Грабовском?
Российская армия в ночь на 20 декабря пересекла границу Украины в Сумской области и районе села Грабовского и принудительно вывезла более 50 гражданских в Россию, преимущественно старшего возраста.
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что среди похищенных граждан были не только гражданские, но и украинские военные. Известно, что оккупанты взяли в плен в Грабовском 13 защитников.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предположил в эфире 24 Канала, что, вероятно, оборона в направлении Грабовского в Сумской области не была хорошо налажена. В то же время, по словам эксперта, пока не говорится о чем-то большем, чем удар врага по конкретному селу.