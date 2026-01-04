Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Суспильного.

Читайте также Битва за Купянск и Покровск, потеря Северска и Курахово: как изменилась линия фронта в 2025 и каким будет 2026 на поле боя

Какая ситуация сейчас на Сумщине?

Виктор Трегубов объяснил, что российская армия на Сумщине использует преимущественно FPV-дроны.

Россияне туда влезли, проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали идти дальше, наступать на Сумщину, но не получилось,

– отметил он.

По словам военного, враг пытается создать из Грабовского "небольшой форпост", хотя село расположено непосредственно на границе.

Виктор Трегубов добавил, что у россиян были попытки "прощупывать" границу и в других местах: некоторые из них расположены достаточно далеко от Грабовского.

Мне кажется, это была попытка россиян "прощупать" Сумщину, пробить еще и на южном участке. Там около двух недель назад российские войска начали активно переть,

– подытожил он.

Что произошло в Грабовском?