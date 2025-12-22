Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Кого захватили россияне в Сумской области?
Это 13 украинских военных.
Среди вывезенных в Россию гражданских жителей села было около 17 мужчин призывного возраста, остальные – женщины и дети.
Важно, что ранее официальные лица говорили: детей среди похищенных людей нет.
Что касается наших военных – я не знаю еще обстоятельства, я знаю, что 13 наших военных в плену также,
– сказал Зеленский.
Всего в Грабовском оставалось 52 человека, которые долгое время отказывались выезжать. Это, по словам президента, были даже не месяцы.
Как пояснил президент, село расположено на территории Украины и частично на территории России. Впрочем, Зеленский отказался как-то характеризовать его жителей.
Удивлен, что там были дети, просто удивлен, что родители так относятся к своим детям,
– подчеркнул гарант.
Он также сказал, что селяне "имели какой-то диалог или какие-то отношения с теми, кто на территории России".
"Люди живут так долгие годы. Я думаю, что они просто не ожидали, что российские военные просто зайдут и заберут их в плен. Вот что произошло", – предположил украинский президент.
В то же время Зеленский подчеркнул: ВСУ могли уничтожить врага там на расстоянии – и артиллерией, и дронами.
"Просто не стали это делать, потому что там гражданские. Не хотели убить просто гражданских. Или не убить – чтобы кто-то был ранен. Вот, в принципе, то, что произошло. Позиции все мы восстановим, это понятно. А что дальше, как возвращать людей – это другие шаги", – рассказал он.
Что известно о ситуации в Грабовском?
20 декабря "Кордон.Медиа" со ссылкой на источники сообщило, что россияне перешли границу и захватили гражданских жителей села Грабовское на Сумщине. Впоследствии эту информацию подтвердили источники Суспильного и "Украинской правды".
Староста села в разговоре с Суспильным признала факт похищения людей россиянами, но заметила, что детей среди них нет.
На следующий день в ВСУ подтвердили, что этот инцидент имел место.
Также, по данным Группировки Объединенных сил, в Грабовском продолжаются бои. "Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию", – написали там.