Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Ранок.LIVE.

Смотрите также Новый российский прорыв на Сумщину, враг в Гуляйполе: как изменилась линия фронта за неделю

Что в ВСУ говорят о похищении гражданских из Грабовского?

Виктор Трегубов объяснил, что большинство населения поселка Грабовское было эвакуировано заранее. Впрочем, там продолжали оставаться в основном пожилые люди, которые написали письменный отказ от эвакуации.

Поскольку поселок небольшой, много времени это не заняло. Это заняло где-то несколько часов, они их просто сначала завели в помещение местной церкви, а потом оттуда потянули на территорию России. Начали просто водить там, это же не город, это фактически маленькое село,

– рассказал он.

Трегубов подчеркнул, что пока нет подтвержденных данных, происходил ли вывоз под угрозой оружия.

Какая сейчас ситуация на Сумщине?