Кремль не готовит полномасштабное наступление. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что известно о действиях россиян?

Под обстрел попали село Грабовское в Сумской области и еще одно небольшое приграничное село в Харьковской области. Это участки фронта, которые ранее не были активными.

Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают эти действия как часть новой кампании когнитивной войны, направленной на формирование впечатления, что линия фронта в Украине якобы разрушается.

При этом они отмечают, что нет доказательств подготовки Россией масштабного наступления через международную границу на севере Украины.

Эти ограниченные трансграничные атаки Кремль, вероятно, пытается представить как широкое наступление, чтобы усилить ложный нарратив о скором коллапсе украинских фронтовых линий,

– отмечают аналитики.

Они также добавляют, что линия фронта остается стабильной, а победа России не является неизбежной.

Что известно о ситуации возле села Грабовского?