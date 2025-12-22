Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию руководителя Центра радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Какие запасы БпЛА у россиян?
По его словам, россияне накопили ориентировочно 2 тысячи БпЛА, около 1,4 тысячи из которых, вероятно, являются "Шахедами", и это даже без учета резервных запасов. Скорее всего враг использует их во время зимнего периода.
Эти 2000 БпЛА могут быть запущены в формате 2 – 3 массированных ударов или распределены равномерно в зимний период. Максимальное количество запущенных БпЛА врага за сутки составило 750. Это был удар 7 сентября 2025 года,
– написал эксперт.
Что известно о наиболее массированной атаке?
Под вражеским ударом 7 сентября оказалась сразу ряд областей Украины. Президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате атаки погибли четыре человека, еще более 44 человек получили ранения.
Тогда противник привлек 823 средства воздушного нападения в целом. Было зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных беспилотников на 33 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
В России после этого заявили, что с помощью "оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии" оккупанты поразили якобы объекты, которые использовались "для обеспечения ВСУ".