Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию руководителя Центра радиотехнологий Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Какие запасы БпЛА у россиян?

По его словам, россияне накопили ориентировочно 2 тысячи БпЛА, около 1,4 тысячи из которых, вероятно, являются "Шахедами", и это даже без учета резервных запасов. Скорее всего враг использует их во время зимнего периода.

Эти 2000 БпЛА могут быть запущены в формате 2 – 3 массированных ударов или распределены равномерно в зимний период. Максимальное количество запущенных БпЛА врага за сутки составило 750. Это был удар 7 сентября 2025 года,

– написал эксперт.

Что известно о наиболее массированной атаке?