Начальник управления коммуникаций в командовании Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат назвал это "очередным антирекордом". Детали передает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

Что известно о массированной атаке 7 сентября?

Несмотря на новый антирекорд по количеству средств нападения – 823 воздушные цели, именно ракет на этот раз россияне запустили меньше, чем предыдущего массированного обстрела.

Среди 810 вражеских беспилотников, летевших на Украину, только около половины – именно "Шахеты". Однако Игнат отметил, что дроны-имитаторы также имеют определенную "полезную" нагрузку, в частности средства разведки типа камер или взрывчатку.

До 5 килограммов (взрывчатки – 24 Канал) на "Герберу" без проблем может быть размещено. И это тоже опасный дрон. Если он попадет в какое-то уязвимое место, то может принести серьезный вред,

– уточнил он.

Обратите внимание! Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

Последствия российских ударов: главные новости