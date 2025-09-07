Начался пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

Что известно о последствиях атаки на Кривой Рог?

Атака на город происходила в несколько волн. Сначала взрывы прозвучали после 03:30 через БпЛА и баллистику, а около 06:00 враг ударил повторно – крылатыми ракетами.

Россияне попали в объекты транспортной и городской инфраструктуры в частном секторе. Известно о 3 пострадавших, по предварительным данным, в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 06:45 аварийно-спасательная операция продолжалась. На месте атаки возникла большой пожар.

Штаб помощи людям разворачиваем перед ПТУ на кольце, местные поймут. Строительные материалы будут через пол часа. Заявления на помощь от города, коммунальные бригады,

– добавил Вилкул.

К слову, весь городской транспорт вышел на линию, коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Однако на промежутке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы.

Что известно об атаке на Украину 7 сентября?