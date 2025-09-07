Розпочалася пожежа, є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Що відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг?

Атака на місто відбувалася в кілька хвиль. Спершу вибухи пролунали після 03:30 через БпЛА та балістику, а близько 06:00 ворог ударив повторно – крилатими ракетами.

Росіяни поцілили в об'єкти транспортної та міської інфраструктури у приватному секторі. Відомо про 3 постраждалих, за попередніми даними, у стані середньої важкості.

Станом на 06:45 аварійно-рятувальна операція тривала. На місці атаки виникла велика пожежа.

Штаб допомоги людям розгортаємо перед ПТУ на кільці, місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади,

– додав Вілкул.

До слова, увесь міський транспорт вийшов на лінію, комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Однак на проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії наразі не працюють тролейбуси.

Що відомо про атаку на Україну 7 вересня?