Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": загроза є для Києва та інших регіонів

Атака на Одещину 7 вересня: що відомо?

Повітряна тривога в Одеській області почалася о 22:34 6 вересня. Уночі 7 вересня після 4 години біля Одеси помітили ворожі безпілотники.

Монітори писали у соціальних мережах, що в Одесі пролунали вибухи, а загрожує місту близько 10 ударних БпЛА російської армії.

Куди ще прагнув поцілити ворог уночі?