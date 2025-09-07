Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": загроза є для Києва та інших регіонів
Атака на Одещину 7 вересня: що відомо?
Повітряна тривога в Одеській області почалася о 22:34 6 вересня. Уночі 7 вересня після 4 години біля Одеси помітили ворожі безпілотники.
Монітори писали у соціальних мережах, що в Одесі пролунали вибухи, а загрожує місту близько 10 ударних БпЛА російської армії.
Важливо: найголовніше про повітряні тривоги, різні небезпеки, а також про наслідки ударів ворога та всі інші важливі новини читайте у нашому телеграмі.
Куди ще прагнув поцілити ворог уночі?
- Влучання дронів у Запоріжжі зафіксували у підприємства, почалися пожежі.
- Дрони Росії пошкодили багато будинків у Києві, це багатоповерхівки й там також помітили вогонь.